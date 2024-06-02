Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Antalya’da sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okuldaki görevlilerce uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Ambulans görevlileri sınav nedeniyle sirenleri kapattı

İçeride ve dışarıda kalplerin bir attığı anda, Türk Telekom Anadolu Lisesi 3 No'lu salonda Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirmesiyle farklı bir okuldan gelen salon görevlisi kadın öğretmen, şekerinin düştüğünü hissedince okul görevlilerine bilgi verdi. Okul sorumluları öğretmenin yerine farklı bir öğretmen yönlendirerek sınav salonunu boş bırakmadı. Salondan çıktığı anda baygınlık geçiren öğretmen için okula ambulans çağırıldı. Ambulans çağırıldıktan sonra okul kapısında bekleyen velilerin telaşlanmaması amacıyla velilere konu hakkında bilgi verildi. Öğretmenin salonda sağlık sorunu yaşamadığını öğrenen veliler derin nefes aldı. Okula çağırılan ambulans, öğrencilerin sınavda olması nedeniyle bölgeye sirenleri kapalı olarak gelip, okula giriş yaptı. Baygınlık geçiren öğretmeni alan ambulans sessizce alandan çıkış yaptı.

Kızını sınav yerine getirdikten beleyen baba Rüstem Yıldırım, kızının başarılı bir öğrenci olduğunu ve sınavı da başarıyla sonuçlandıracağına inandığını dile getirdi. Yıldırım, "Kızım LGS sınavına girdi. Heyecanlı değildi, çok çalıştı, zaten sürekli takdir getiren bir öğrenci, bütün öğrencilere başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumla birlikte biz de hazırlandık"

Eşi ve kızları ile okul kapısında bekleyen bir diğer veli Mustafa Altınyay ise, "Oğlum sınava girdi. Bir yıldır çocuğumla birlikte biz de hazırlanıyoruz. Bugünle birlikte sınav heyecanı son buldu. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

Sınav öncesi uyuyamadık

Okul bölgesinin önüne masa ve sandalye kurarak oğlunu bekleyen anne Şenay Ayaz da anne oğul birbirilerine sınav öncesi heyecanlarını hissettirmemeye çalıştıklarını aktardı. Ayaz, "Heyecanlı olduğumu çok hissettirmemeye çalıştım ama gerçekten iki gün, üç gün uyumadık. Eşimle beraber geleceği için çok düşündük. O da sınava girerken çok heyecanlıydı umarım başarılı olur" ifadelerine yer verdi.

Sınav hazırlığı bu yıl 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava giriyor.



İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30’da başladı. Birinci oturum 10.45’te sona ererken, İkinci oturum ise 11.30’da başladı ve 12.50’de sona erecek. Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.