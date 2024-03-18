Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, düzenlenen iki etkinlikle anıldı. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda yapılan etkinliklere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. İlk etkinlik Türk Halk Müziği Dinletisi ile başladı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Bölümü akademisyenleri tarafından yapılan dinletide bağlamada Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mutlu Terzioğlu, gitarda Dr. Öğr. Üyesi Eren Lehimler, şehitler ve Çanakkale için yazılan türküleri seslendirilirken, dinleyenleri mest ettiler. Büyük beğeni toplayan müzik dinletisinde dinleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

PROF. DR. AK: “TÜRKLER, ÇANAKKALE’DE KİMİN DAHA MEDENİ OLDUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERMİŞTİR”

Müzik dinletisinin ardından Prof. Dr. Mehmet Ak’ın anlatımlarıyla düzenlenen “Türklüğün Mukaddes Zaferi: Çanakkale” konferansı yapıldı. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ciddi sorunlar yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Ak, 1. Dünya Savaşı’na kadar gelinen süreçte emperyal devletlerin ülke bölüşümleri yaptığına değindi. 1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nin paylaşma planının devreye girdiğini söyleyen Prof. Dr. Ak, “Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bazı ülkeler savaşa neden girdiğini anlamazken, sömürgeci İngiltere Hindistan’dan getirdiği Müslüman askerleri “Halife’yi kurtaracağız” diye kandırarak Halife’ye karşı savaştırdılar. 103 parçadan oluşan müttefik donanması Çanakkale’de durduruldu. İstanbul’un hedef olduğu 1. Dünya Savaşı’nda İstanbul o an düşseydi bugün çok farklı bir durumla karşı karşıya kalırdık. Nitekim Çanakkale’de yapılan deniz savaşını kaybettiler. Denizde kazanamayacağını anlayan müttefikler karadan denediler ve yine başaramadılar. Burada Türk’ün bileğini savaşla bükemeyeceklerini herkesten daha iyi anladılar. Türklerin savaş kahramanlıkları yıllarca Avrupa basınında ve kitaplarında yer almıştır. Türklerden “Yiğit ve cesur” insanlar olarak bahsederler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi başarılı komutanlar sayesinde Çanakkale Zaferi bugün dünyanın halen gündemindedir. Çanakkale’nin bizim açımızdan en acı durumu bir neslin yok olmasıdır. Çanakkale’de iki farklı kültür çarpışmıştır. Türk, kimin daha medeni ve uygar olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.” dedi. Programların ardından Dr. Öğr. Üyesi Terzioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Eren Lehimler ve Prof. Dr. Ak’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç tarafından teşekkür belgesi verildi.