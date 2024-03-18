Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), bilginin paylaşımı ve bölgedeki öğrencilere faydalı olacak iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner arasında yapılan protokolle iki üniversitenin akademik-idari personeli ve öğrencileri karşılıklı olarak kurum kütüphanelerinden ödünç kitap alabilecek. ALKÜ Senato Salonu’nda imza törenine ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, ALKÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Vekili Onur Ocakdan katıldı.

ALKÜ’NÜN YENİ KÜTÜPHANESİ İNCELENDİ

İmza töreninin ardından Rektör Türkdoğan ve Güner yeni yerine taşınan ALKÜ Kütüphanesini incelediler. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın ve Daire Başkanı Ocakdan’ın da eşlik ettiği incelemede kütüphane yetkililerinden detaylı bilgiler alındı. ALKÜ’nün her alanda büyümesini ve gelişmesini sürdürdüğünü söyleyen Rektör Türkdoğan, “52 bin basılı kitap, 31 binin üzerinde elektronik kitap, tez, makale gibi toplamda 88 bin 161 eserler öğrencilerimize eşsiz bir bilgi hazinesi hizmeti sunan kütüphanemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Burada kendi üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizle birlikte Alanya Üniversitesindeki öğrencilerin de imkanlarımızdan faydalanmasını istedik. Yeni binamızdaki kütüphaneniz daha ferah, daha geniş ve 7/24 alanlarıyla akademik, idari personelimizin ve öğrencilerimizin hizmetine girdi. Yapılan protokolle Alanya’mızın iki güzide kurumunun öğrencileri ve personeli karşılıklı olarak kütüphaneleri kullanacaklar. Burada bilgi paylaşımı ve imkanlar ile kütüphanelerin daha faydalı olacağına inanıyorum. Protokol iki üniversitemize de hayırlı olsun.” dedi.

REKTÖR GÜNER: “HAYIRLI OLSUN”

ALKÜ’nün yeni kütüphanesinin incelenmesinin ardından yeni protokolün hayırlı olmasını dileyen Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, “Yapılan protokolün iki üniversite için çok faydalı olacağına inanıyorum. Hem öğrencilerimiz hem de personelimiz kütüphane imkanlarından daha geniş alanda faydalanacaklar. Yeni dönem tüm öğrencilerimize hayırlı olsun.” diye konuştu.