Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı öncesi her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç da hazır bulundu. Rektörlük fuaye alanında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine çok sayıda akademik ve idari personel katılım gösterdi. Törende ALKÜ ailesi ile tek tek bayramlaşan Rektör Türkdoğan, “Ramazan Bayram’ında sevdiklerinizle birlikte olmanızı diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramı’nın başta şehit aileleri olmak üzere ALKÜ ailesine ve bütün İslam âlemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Editör: Can KISA