Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER) tarafından sağlık turizmi alanındaki sertifikalı program, Ticaret Bakanlığı ile iş birliği çerçevesinde başlatıldı. Sağlık Turizmi Eğitim Programı, toplam 52 saat ve çevrim içi olarak yapılıyor. Program sonunda yüzde 90 devam şartını sağlayan katılımcılar, eğitim programına katıldıkları ve başarılı oldukları takdirde sertifika almaya hak kazanacak. Eğitim kapsamında gerçekleşecek faaliyetler, ALKÜ SATUMER Müdürü ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu koordinatörlüğünde yürütülüyor. Sağlık turizmi eğitimleri ise sağlık turizmi lisansüstü programlarında ders veren, sektörde tecrübeli akademisyenlerden oluşan kadrolar tarafından gerçekleştiriliyor.

"ALKÜ’de sağlık turizmine nitelikli personel yetiştirilecek"

ALKÜ’nün Turizm Bakanlığı ile daha önce yaptığı protokol ile aldığı yetki sayesinde Türkiye geneline hizmet verebilecek güçte olduğunu ifade eden ALKÜ Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER) Müdürü ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, “Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın destekleriyle üniversitemizde sağlık turizmi alanındaki eğitimlerin ilkine başladık. İlk eğitime ülkemizin farklı illerinden katılım oldu. Eğitimlerimiz, talebe göre değişiyor. Alanında uzman öğretim üyelerimiz hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak eğitimler verebiliyor. Eğitim; sağlık turizmi tezli yüksek lisans ve doktora programlarında da ders veren, bu alanda tecrübeli 3 profesör, 5 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 10 akademisyen tarafından veriliyor” dedi.

Eğitim içeriği:

Fark oluşturan eğitimlerin verildiği dersler ise Sağlık Turizmi Türleri & Uygulamaları, Türkiye’de Sağlık Turizmi Organizasyonu, Sağlık Turizminde Pazarlama Stratejileri, Sağlık Turizminde Teşvikler, Sağlık Turizminde Sigortacılık & Riskler, Sağlık Turizminde Hasta İlişkileri Yönetimi, Sağlık Turizminde Finansal Yönetim, Sağlık Turizminde Başvuru Süreçleri Yönetimi, Sağlık Turizminde Dijital Uygulama Yönetimi, Sağlık Turizmi Hukuku ve Mevzuatı, Hasta Hakları & Tıp Etiği ve Mesleki Terminolojiden oluşuyor.

Editör: Can KISA