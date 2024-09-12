Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), yurt içinde ve yurt dışında akademik iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. 11-12 Eylül 2024 tarihlerinde Romanya’nın G.E. Palade Târgu Mureș Tıp, Eczacılık, Bilim ve Teknoloji Üniversitesine (UMPhST) yapılan ziyarette, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak ve Erasmus KA171 giden hareket sorumlusu Salih Erdoğan eşlik etti. Romanya'da heyeti; UMPhST Rektörü Prof. Dr. Leonard Azamfirei, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mihaela Kardos, Prof. Dr. Rodica Balasa, Assoc. Prof. Dr. Simona Muresan, Erasmus+ Koordinatörü Prof. Dr. Angela Borda ve UMPhST’nin tüm fakülte dekanları karşıladı. İki üniversite arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Erasmus+ programı çerçevesinde öğrenci ve akademisyen değişim fırsatlarını artırılması hedeflenen ziyarette ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve UMPhST Rektörü Prof. Leonard Azamfirei arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Heyet, üniversitenin tıbbi eğitim ve araştırma olanaklarını inceleyerek olası ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İki gün boyunca süren ziyaretin ilk gününde üniversitenin müze, botanik bahçesi ve spor tesisleri gezilirken akşam filarmoni konseri ile program devam etti. İkinci gün ise heyet, Târgu Mureș Hastanesi'nin acil servis ve yoğun bakım ünitelerini ziyaret edip, tarihi Sighisoara şehrine düzenlenen bir gezi ile ziyaretini tamamladı.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “İKİ ÜNİVERSİTE ARASINDA İŞ BİRLİKLER DAHA İLERİYE TAŞINACAK.”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ziyaret ile ilgili bir değerlendirmede bulunarak iki üniversite arasında imzalanan mutabakat zaptının uzun vadeli iş birliklerinin temelini atacağını vurguladı. Türkdoğan, “Romanya G.E. Palade Târgu Mureș Tıp, Eczacılık, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini (UMPHST) ziyaretimiz kapsamında iki üniversite arasında akademik iş birliğini güçlendirmek adına önemli adımlar attık. Erasmus+ programı çerçevesinde iş birliklerimizi genişletme kararı aldık ve bu süreçte UMPHST Rektörü Prof. Dr. Leonard Azamfirei ile son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz sonucunda iki üniversite arasında bir mutabakat zaptı imzalayarak akademik ve bilimsel iş birliklerimizi resmileştirdik. Bu anlaşmanın, uzun vadeli ortaklıklarımızın temelini atacağına inanıyorum. Ziyaretimiz boyunca UMPHST’nin ileri tıbbi eğitim ve araştırma altyapılarını yakından inceleme fırsatı bulduk. Simülasyon ve Pratik Beceriler Merkezi, İleri Tıbbi ve Farmasötik Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi gibi alanlarda yapılan sunumlar ve geziler; ortak projeler geliştirme konusunda bizlere fikir verdi. Bu ziyaretin, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile G.E. Palade Târgu Mureș Üniversitesi arasındaki akademik ve bilimsel iş birliklerini daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır.” dedi.