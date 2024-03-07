Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik çalışmalarının yanında özel sektör-üniversite iş birlikleri için özel sektör ve kurum-kuruluşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. ALKÜ heyeti; üniversitenin Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Sizin için Ne Yapabiliriz?” panelinde öğrencilerin üniversite hayatı sonrası iş dünyasında daha çok başarılı olmasını sağlamak ve iş dünyasının da kalifiye eleman istihdam etmesini kolaylaştırmak için özel sektör ve kamu kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

ALKÜ Kariyer Zirvesi VII. İstihdam Fuarı açılışının ardından Senato Salonu’nda yapılan “Sizin için Ne Yapabiliriz?” paneli Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu başkanlığında yapıldı. Senato Salonu’nda yapılan toplantıya Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, ALKÜ Genel Sekreteri Dr. Sinan Kartal, Alanya Ticaret ve Sanayi Odasından Ayfer Işın Dizdaroğlu, TÜRSAB Alanya Temsilciliğinden Kerim Yılmaz, Durdi Özer, İŞ-KUR temsilcileri Can Karakaya, Ersen Kuruçay, MÜSİAD Alanya’dan Hasan Ahlatcı, Hakan Saçan, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, Haydarpasha Palace Otel temsilcisi Anıl Sözen, ALKÜ Turizm Fakültesi akademisyenleri, ALKÜ Kalite Yönetim Koordinatörlüğü yetkilileri katıldı.

PROF. DR. KILIÇ: “UYUM İÇİNDE ÇALIŞMA HERKESE BAŞARI GETİRECEK”

Özel sektörün istihdam konusunda kalifiye eleman temin etmesi için yapılacakların ele alındığı toplantıda iş dünyası da heyete taleplerini iletti. Toplantının açış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kılıç, “Özel sektör, üniversitelerden mezun olan öğrencilerin belirli bir yeterliliğe sahip olmasını istiyor. Bu noktada üniversite olarak dış paydaşlarla bir araya geliyoruz. Öğrencilerimizle ve üniversitemizle fikir alışverişi yapmak için buradayız. Bundan sonra da iş birliklerini daha iyi yapmak için sık sık bir araya gelmeyi planlıyoruz. Uyum içinde olduğumuz zaman herkes için başarı gelecektir.

PROF. DR. AKIN: “İŞ DÜNYASIYLA SIK SIK BULUŞACAĞIZ”

Dış paydaşlarla sürekli görüşüldüğünü söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın, ALKÜ Kariyer Zirvesi VII. İstihdam Fuarı gibi etkinliklerle iş dünyası ve öğrencileri bir araya getirdiklerini hatırlattı. Fuarın büyüyerek bölgeye hizmet etmeye devam edeceğini söyleyen Akın, iş dünyasıyla da sık sık bir araya gelip sorunlara en kısa sürede çözüm bulmayı amaçladıklarını dile getirdi.

PROF. DR. BAYRAMOĞLU: “İŞ DÜNYASINA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK”

İş dünyası ve üniversitelerle birlikte çalışmanın ülke için büyük bir başarı getirdiğini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayramoğlu, bilim üretmenin yanında özel sektörlerle iş birliği yaparak bilimin sahada gösterilmesinin büyük başarılar getirdiğini söyledi. “Sizin için ne yapabiliriz?” sorusunu soran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayramoğlu, “Bölgemizin ve ülkemizin emin adımlarla büyümesi için iş birliklerini artırmalıyız. ALKÜ olarak iş dünyasına kapımız her zaman açık. Yine iş dünyasının da bizimle sürekli iletişim halinde olmasını istiyoruz. Bilimin uygulamaya dönüşmesi, öğrencilerimizin sektörlerinde yeterliliğe ulaşması sizlerin sayesinde olacak. Bizler, ‘Sizin için ne yapabiliriz?’ sorusuna her zaman açığız.” dedi.

REKTÖR PROF. DR. GÜNER: “İŞ DÜNYASIYLA YAPILACAK ÇALIŞMALAR SÜRECİN EN ÖNEMLİ PARÇASI”

Alanya’nın her yönüyle potansiyele sahip bir şehir olduğunu hatırlatan Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner, öğrencilerin üniversite sonrası iş hayatına daha kolay adaptasyonu ve iş dünyasının isteklerinin değerlendirilmesiyle üniversitelerin başarıya ulaştığını dile getirdi. Günümüzde “6. Nesil Üniversite” kavramının olduğunu hatırlatan Rektör Güner, “Artık sadece teori eğitimi alarak mezun olan öğrenciler değil; mezun olduktan sonra girişim, inovasyon ve niteliklerini geliştirenler değerlendiriliyor. Bizler de artık bu doğrultuda öğrencilerimizi mezun ederek gençlerimizin kendilerine ve ülkemize daha faydalı olmalarını amaç ediniyoruz. Bu doğrultuda iş dünyasıyla yapılacak çalışmalar en önemli süreci oluşturuyor.” dedi.

İŞ DÜNYASI TALEPLERİNİ İLETTİ

Heyetin konuşmalarının ardından, iş dünyası talep ve önerilerini heyete aktardı. Yapılan konuşmalarda staj zamanları, teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitimin daha fazla olması, öğrencilerin mezun olduktan sonra nitelikli olması için daha fazla iş birliklerinin yapılması, öğrencilerin mesleklere olan aidiyetin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması konuları ele alındı. Kamu kurumları temsilcileri ise bu konularda yapılan teşvikler, ödenekler ve mevzuatlar konusunda detaylı bilgilendirmelerde bulundular. Toplantıda konuşulanlar ALKÜ Kalite Koordinatörlüğü yetkililerince rapor haline getirilerek konuşulanların önümüzdeki günlerde iş birlikleri için değerlendirileceği belirtildi. Toplantı hatıra fotoğrafı ile sona erdi.