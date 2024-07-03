Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademik başarılarının yanında Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan projelerdeki başarıları ile de son zamanlarda hızlanmaya başladı. Ulusal Ajans tarafından üniversitelerin Erasmus faaliyetleri dahilinde gerçekleştirdikleri performansları esas alarak her yıl üniversitelere yeniden tahsis edilen hibe bütçeler açıklandı. Buna göre ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü’nün 2023 yılında 88 bin 250 euro olan KA131 bütçesi, yüzde 92,63 oranında artırılarak 170 bin euroya yükseltildi. KA171 bütçe sıralamalarında 108 üniversite arasında 14. sırada olan ALKÜ, Erasmus KA131 bütçeleri sıralamasında Türkiye genelindeki 207 üniversite arasında 22 sıra yükselerek 81. sıraya yerleşti. ALKÜ, bu başarısıyla KA131 projesinde bütçesini ikiye katladı.

ALKÜ’DE HAREKETLİLİK ARTTI

ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü’nün Avrupa’daki üniversitelerle gerçekleştirdikleri hareketlilikler, bu üniversitelerle yaptıkları iş birlikleri ve önceki bütçenin etkili kullanımı ve şeffaf hesap verilebilir harcama ilkelerine uygun kullanımı bütçesinin artırılmasında etkili oldu. 2024 yılının ilk altı ayında KA131 projesi kapsamında 15 öğrenci staj hareketliliğine ve 20 öğrenci öğrenim hareketliliğine, 13 doktora öğrencisi de kısa dönem doktora staj hareketliliğine katılma hakkı kazandı. Aynı zamanda KA131 programı sayesinde gelen hareketlilik kapsamında, son altı ayda 18 farklı kurumdan 58 personel ALKÜ’de ağırlandı. Bu süre zarfında 25 ders verme ve 33 eğitim alma faaliyeti gerçekleştirildi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “BAŞARILARIMIZ HER ALANDA DEVAM EDECEK”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Erasmus Koordinatörlüğü sayesinde öğrenci ve personel değişim programları ile ALKÜ’nün Türkiye genelinde başarılı bir üniversite olduğuna değinerek “Kurulduğumuz yıldan bu yana gelişimini ve büyümesini sürdüren üniversitemiz, bugün de tüm proje ve çalışmalarında gelişimine hız katıyor. ALKÜ olarak başarılarımız her alanda devam edecek. ALKÜ Erasmus