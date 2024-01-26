Çıplaklı Mahallesi’nde 500 kişiye hizmet verecek olan Selçuklu mimarisi ile yapılacak Merkez Camii’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Müftüsü İhsan İlhan ve vatandaşlar katıldı. Camiinin açılışında konuşan Başkan Yücel, “Çıplaklı Mahallemizde 500 kişilik Selçuklu mimarisi ile yapılacak Merkez Cami’mizin temel atma törenine katıldık. Belediyemizin de yapımına destek verdiği camimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyor, başta hayırsever Mollaömeroğlu Ailesi olmak üzere emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.