Yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Üniversitesi’ni ilk kez kazanan öğrenciler, kente gelmeye başladılar. Kaymakamlık koordinesinde öğrencileri otogarda, Alanya Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ALKÜ tarafından kurulan stantlar karşılıyor. Beş gün önce kurulan stantlardan öğrenciler, 17 Eylül Salı gününe kadar faydalanabilecek



ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME VE İKRAM YAPILDI

Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi, kente gelen öğrencileri otobüsler aracılığıyla ücretsiz olarak yurtlarına bırakırken, ayrıca Alanya hakkında detaylı bilgilendirme yapılıyor. Çay, kahve, meyve suyu ve yiyecek ikram edilen öğrencilere, öğretim süreci sırasında katılabilecekleri kurslar, Belediye Gençlik Hizmetleri Birimi’nin ALKÜ yerleşkesinde bulunan ofisi aracılığıyla verilen hizmetler aktarılıyor.



PROTOKOL ÜYELERİ ÖĞRENCİLERİ KARŞILADI

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Belediye Başkan Vekili Mahmut Köse, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ve Belediye Meclis Üyeleri, stantları ziyaret ettiler. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ürkmezer ve protokol üyeleri, öğrencilerle sohbette bulundu.