Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor’un Kulüp Başkanı Nedim Ömer, deplasmanda 25 Şubat Pazar günü oynanan Alanya Kestelspor maçı için özel aracıyla Alanya’ya giderken trafik kazası geçirdi. Manisa Akhisar’ı geçtikten sonra kaza yapan Nedim Ömer’in aracı hasar gördü. Nedim Ömer, kazadan yara almadan kurtuldu. Başkan Ömer, hastanede yapılan kontrolün ardından taburcu edilerek Balıkesir’e döndüğü açıklandı.

Kestelspor’dan Balıkesirspor Başkanına Geçmiş Olsun Mesajı

Kaza haberini alan Kestelspor yönetimi, sosyal medya üzerinden yayımladıkları mesaj ile Balıkesirpor Başkanı Nedim Ömer’e geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi:

‘’Yarın oynayacağımız Balıkesirspor maçı için gelirken İzmir yakınlarında trafik kazası geçiren Balıkesirspor Kulüp Başkanı Sn. Nedim Ömer Bey’e ve Balikesirspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.’’