Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, takımın son durumuna dair önemli bir açıklamada bulundu. Bugün oynanan Bodrum FKının ardından basın mensuplarının karşısına geçen 46 yaşındaki teknik adam, galibiyet hasretinin sorumlusunun kendisi olduğunu belirterek, bu nedenle görevi bıraktığını açıkladı.

Alanyaspor'un bu kararının, takımın geleceği açısından önemli dönüm noktası olabileceği belirtildi. Fatih Tekke'nin ayrılığı, taraftarlar ve kulüp yönetimi arasında farklı tepkilere yol açarken, yeni bir teknik direktör arayışına da başlanacağı öğrenildi.