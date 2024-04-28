Trendyol Süper Lig'in 34. hafta müsabakasında Fatih Tekke'nin ekibi Corendon Alanyaspor ile Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım, küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'a fark attı.

Alanyaspor, konuk ettiği rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti.

Alanyaspor, 6 golle güldü

Akdeniz ekibinin gollerini 2 ve 90+2'de Oğuz Aydın, 8 ve 28. dakikada Nicolas Janvier, 55. dakikada Jure Balkovec ve 67. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Maçı 1 gol 1 asistle tamamlayan Alanyaspor'un genç yıldızı Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de 11 gol 8 asistlik performansa ulaştı.

Alanya'nın Avrupa iddiası devam ediyor

Bu sonuçla birlikte 48 puana ulaşıp Avrupa iddiasını sürdürürken, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olurken, İstanbulspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.