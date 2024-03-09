Süper Lig'in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor, sahasında temsilcimiz Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç 2-1 Alanyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada Alanyaspor, 49. dakikada Ahmed Hassan ile öne geçti. Ev sahibi takım, bu gole 64. dakikada Rey Manaj ile cevap verdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise maçın 79. dakikasında Oğuz Yılmaz'dan geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 38 puanda kalırken, temsilcimiz Alanyaspor ise 36 puana yükseldi. Alanyaspor bu galibiyet ile yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

EMS YAPI Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.