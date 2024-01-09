Alanya’da çeşitli otellerde üst düzey yöneticilik yapan Mehmet Zeki Ünal, kanser nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Ünal’ın 6 aydır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Grand Zaman Otel, Azura Deluxe Resort & Spa Otel, My Lome Deluxe gibi otellerde genel müdürlük yapan Mehmet Zeki Ünal, son olarak Green Park Otellerinde genel koordinatörlük görevini üstlenmişti.

Ünal’ın cenazesi 8 Ocak 2024 Pazartesi günü İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Yedi Gün Haber Ailesi olarak Mehmet Zeki Ünal’a rahmet, ailesine, yakınlarına ve turizm camiasına başsağlığı diliyoruz.

KAYNAK: Turizm Güncel