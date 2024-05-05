Kaza; Milli Egemenlik Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 9032 Sokak'ta Şeyh Şamil Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Ülker’in kullandığı 07 LNC 95 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, Kavaklı Mezarlığı önünde sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan demir korkulukları parçalayıp sulama kanalına uçtu. 112 Acil İhbar Hattı'na gelen ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 Sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.



Otomobil sürücüsü kanala uçan otomobilden büyük şans eseri burnu bile kanamadan çıkarken kanalda su bulunmaması sürücünün kazadan yara almadan çıkmasında etkili oldu. Otomobil, kurtarıcı vasıtasıyla kanaldan çıkarıldı.