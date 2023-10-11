Alanya'nın Hacet Meydanı'nda silah sesleri duyuldu. Olayda 2 kişinin yaralandığı iddia ediliyor. Görgü tanıkları 4 veya 5 el ateş edildiğini bildiriyor. Silah seslerinin ardından olay yerine çok sayında polis ekibinin geldiği ve güvenlik çemberi oluşturduğu ifade ediliyor. Ateş eden şahsın yaklanması için polis ekiplerinin geniş çaplı arama başlattığı öğrenildi.
Alanya'nın En İşlek Caddesinde Silah Sesleri Duyuldu
Alanya'nın en işlek caddesinde silah sesleri duyuldu. Olay yerinde iki kişinin yaralandığı iddia ediliyor.
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