AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk sezonunu başarılı şekilde tamamlayan Alanya Belediyespor'da yeni sezon için hazırlıklara başlandı. Alanya Belediyesi’nde başkanlık değişiminin ardından spor kamuoyunda voleybol takımının akıbeti merak ediliyordu. Antalya'nın Efeler Ligi temsilcisi Alanya Belediyespor, yeni sezonda da kaldığı yerden devam edecek. Alanya Belediyesi'nde yeni göreve gelen Osman Tarık Özçelik'in A takımı ekibinden Abdurrahman Açıkalın ve yeni sezonda Belediyespor kulüp yönetiminde yer alması beklenen ekip, baş antrenör Serkan Oğuz ile yeniden anlaştı.

SERKAN OĞUZ İLE 4. SEZON OLACAK

Alanya Belediyespor'un başarılı antrenörü Serkan Oğuz, 4'üncü sezon için 'yola devam' dedi. Kulüp menajeri Serdar Esen, “Tekrar antrenörümüz ile anlaşma sağladığımız için çok mutluyuz. Bu yıl daha da iddialı ve sistemli şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Yeni sezonda şimdiden hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum" dedi.