Alanya Belediyesi ilçe genelinde başlattığı yol düzenleme ve asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Mahmutlar Mahallesi’nde Atatürk Caddesi ve Kargıcak Mahallesi’nde Menderes Bulvarı’nın asfaltını yenileyen Alanya Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarına Demirtaş Mahallesi’nde devam ediyor. Demirtaş Merkez’den Kültür Merkezine kadar yenileme çalışmasını tamamlayan ekipler çalışmalarını Demirtaş Kavşağı yönünde sürdürüyor.

DEMİRTAŞ’TA 12 MAHALLENİN KULLANDIĞI ANA YOLDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sahil Yolundan Kültür Merkezine kadar olan toplam 3 kilometrelik asfalt çalışmasını değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “12 mahallemizin kullandığı bölünmüş yolda asfalt yenileme çalışmalarımız sürüyor. Altyapı çalışması nedeni ile bozulan ana cadde; sahil yolundan merkeze kadar yenileniyor. Şu ana kadar bölünmüş yolun bir şeridi bir şeridinde asfalt çalışmasını tamamlamak üzereyiz. Kısa sürede diğer şeridi de tamamlayıp yolu halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz.” dedi.