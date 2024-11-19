Alanya’nın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen serginin açılışına; Kaymakam Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Engin Alataş, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyeleri, Müze Müdürü Seher Türkmen, Belediye Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura ile sanatseverler katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Alanya Belediyesi ve Alanya Müze Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen sergide, Alanya’nın doğal güzelliklerinin yorumlandığı eserler yer alıyor. 11 sanatçının yağlı boya, sulu boya, akrilik, pastel ve tempera teknikleri kullanılarak hazırladıkları çalışmaların bulunduğu sergi, ilk günden büyük ilgi gördü.



25 KASIM’A KADAR AÇIK KALACAK

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği aracılığı ile Ukrayna’nın farklı şehirlerinden gelerek bir süre Alanya’da kalan sanatçılar, önce Alanya’nın doğal güzelliklerini ve sosyal hayatını gözlemleyip, daha sonra ise bu gözlemlerini tuvale yansıttı. Sanatçıların ilk sergisi 24 Nisan 2024’te Kızılkule’de düzenlenmişti. İkinci sergileri ise yeni eserleriyle birlikte tarihi sarnıç yapısında yeniden açıldı. 25 Kasım’a kadar açık kalacak sergi, ücretsiz ziyaret edilebilecek. Öte yandan serginin, Alanya’dan sonra Kiev Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği aracılığı ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de de tekrarlanması planlanıyor. Serginin, Ukrayna’da Alanya’nın tanıtımına önemli katkı sağlaması bekleniyor.