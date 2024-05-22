Alanya'da Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik etmek, yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini güçlendirmek ve dilimizin zenginliklerini tanıtmak amacıyla önemli bir adım atılmış ve "Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi" hayata geçirilmişti. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin de (ALGC) ortağı olduğu proje çerçevesinde 2024 yılının mayıs ayı teması ilk ve ortaokul öğrencileri için türkü ezberleme çalışması, lise öğrencileri için ise Yunus Emre Divanı okumaları içerikleri ile hazırlanan tişört tasarımı oldu. Alanya’da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda öğrenciler, belirlenen temalar kapsamında tişört tasarımı çalışmaları hazırladılar. Seçici kurul tarafından yapılan inceleme sonucu Alaaddin Keykubat İlkokulu’ndan Selim Mert Yılmaz’ın "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", Alanya Bilim ve Sanat Merkezi’nden Ayşe Yılmaz’ın "Aşık Veysel", Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Kyrıakı Stavroula Leopulu’nun "Bana Seni Gerek Seni-Yunus Emre", Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu’ndan Dilara Şahin’in "Gönül çalamazsan aşkın sazını, ne perdeye dokun, ne teli incit-Aşık Hüdai", Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nden Şevket Emin Yaman’ın "Derdi Dünya Olanın, Dünya Kadar Derdi Vardır", Mahmutlar Halil Ülker İlkokulu’ndan Yavuz Selim Saka’nın "Zahidem", Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu’ndan Selma Çakı’nın "Bahçe duvarından aştım", Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Umut Altuğ’un "Yunus Emre" adlı tişört tasarımları yayınlanmaya değer bulundu.

Editör: Can KISA