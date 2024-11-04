Alanya’da bu yıl 3. kez gerçekleştirilen Tropikal Meyve Festivali, kentin diyetisyenleri arasında tartışmalara yol açtı. Alanya Belediyesi'nin festivale ünlü sosyal medya fenomeni bir diyetisyen davet etmesi, Alanya’da faaliyet gösteren diyetisyenlerin tepkisini çekti.



Kentte yetkin diyetisyen bulunmasına rağmen, belediyenin bu tercihi meslek temsilcileri arasında hoşnutsuzluk oluşturdu. Alanya Belediyesi, tasuf tedbirlerine sıkça vurgu yaparken, sosyal medya fenomenlerine duyduğu ilgi ve bu kişilere yaptığı harcamalar dikkat çekti. Kent halkı, bu harcamaların miktarını merak ederken, yerel diyetisyenler de belediyenin yaklaşımının kendi uzmanlarına gereken değeri vermediğini savunuyor.

Sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan bazı diyetisyenler, Alanya Belediyesi’ni meslektaşlarına destek olmaya çağırarak, "Alanya gibi sağlıklı yaşam turizmiyle öne çıkan bir kentte, Alanya’da hizmet veren diyetisyenlerin tanıtılması ve desteklenmesi hem kent ekonomisi hem de meslek etiği açısından önemlidir," ifadelerini kullandılar. Bu durum, yerel diyetisyenlerin hak ettikleri değerin göz ardı edildiği endişesini doğurdu.