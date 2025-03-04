Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerine daha iyi öğretim sunmak adına yeni projeler geliştirirken bir yandan da bağışçıların ve yardımseverlerin destekleriyle öğretimde kalite yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alanya’da uzun süre esnaflık yapan Hülya Yanık, tıp dünyasına fayda sağlamak istediğini söyleyerek bedenini ALKÜ Tıp Fakültesine kadavra olarak bağışladı. Vasiyetinin yerine getirilmesi için yasal belgelerin hazırlanmasından sonra ALKÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Jale Selli ve Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seda Arslan’ın eşliğinde karşılıklı olarak imzalar atıldı.



BAĞIŞÇI YANIK: “EN DEĞERLİ HEDİYE”

Bağışçı Hülya Yanık, bedenini kadavra olarak bağışladıktan sonra insanlığa önemli mesajlar verdi. Tıp dünyasının daha çok gelişmesi için kadavra bağışlarının artması gerektiğinin altını çizen Yanık, hayatındaki sevdiği bazı insanların sağlık nedeniyle acı çektiklerini gördükten sonra tıp dünyasına daha fazla katkı sağlamak adına bedenini kadavra olarak bağışlama kararı aldığını söyledi. Yanık konuşmasının devamında, “Ölen bir insanın yaşayanlara verebileceği, maddi ölçütü olmayan en değerli hediyesi, bedenini sağlığın ve bilimin gelişmesine adamaktır. Bu düşüncelerimin ve kararımın tüm insanlığa örnek olmasını diliyorum. Alanya’da yıllarca esnaflık yaptım ve burayla büyük bir sevgi bağım oluştu. Hayatımı kaybettikten sonra da Alanya’ya bir katkım olmasını istedim ve böyle bir karar aldım. Değerli hocamız Doç. Dr. Seda Arslan bağışla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla anlattılar. Anatomi Ana Bilim Dalındaki görevli hocalarımızın verdiği desteklerden dolayı teşekkür eder, bağışın tüm bilim camiasına faydalı olmasını dilerim.” dedi.

DOÇ. DR. SEDA ARSLAN: “SON YILLARDA BAĞIŞLARDA ARTIŞ OLUYOR”

Doç. Dr. Seda Arslan, yaptığı açıklamada son yıllarda kadavra bağışında farkındalıkların oluşmasıyla bağışların arttığına dikkat çekti. Tıp dünyası için bu gelişmenin sevindirici olduğunu belirten Doç. Dr. Seda Arslan, “Özellikle son zamanlarda Alanya’da kadavra bağışları artamaya başladı. Bağışçıların bu duyarlığı sayesinde tıp dünyasına büyük bir katkıları oluyor. Ülkemizde ve özellikle Alanya’daki kadavra bağışlarının artmasından mutluluk duyuyoruz.” dedi. Doç. Dr. Arslan, bağışçı Hülya Yanık’a düşünceleri ve katkısı için yürekten teşekkür etti.