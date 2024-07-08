Sürücü adayları, park manevrasında iki deneme hakkına sahip olacak. Bu sayede daha rahat bir şekilde park etmelerini sağlayarak streslerini azaltmak amaçlanıyor. Direksiyon sınavlarında motosiklet ve otomobil kullanımı eğitiminde “U dönüşü” manevrası da ekleniyor. Adaylar, sınavda iki manevrayla ‘U dönüşü’ yapabilmek zorunda kalacak. Türkiye’de elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte, sürücü kurslarında elektrikli otomatik vites araçlarının kullanılabilmesi için düzenlemeler yapılacak. Sınavdaki araç elektrikliyse, elektrikli araçlara özgü sorular da sorulacak. Engelli kursiyerler, artık kendi araçlarıyla eğitim alabilecek ve sınavlara girebilecek. Bu sayede engelli adayların ehliyet alma süreçleri kolaylaştırılacak.

Editör: Can KISA