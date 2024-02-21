Olay, geçtiğimiz gün Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi Yalı Taksi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişi arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri belinden çıkarttığı silah ile Ö. K.'yi (42) karnından, diğerini bacağından vurdu. Şahıs olay yerinden yaya olarak kaçarken, olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans yaralıları ambulans ile hastaneye götürdü. Yaralılardan Ö. K. doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer şahsın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.