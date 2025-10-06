Antalya'nın Manavgat ilçesi sınırlarında, Alanya-Ankara D-400 karayolu Sanayi Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası, yaz turizminin kalbi olan bölgede büyük paniğe yol açtı. Kavşaktaki trafik tedbirleri nedeniyle yavaşlayan araçlara arkadan çarpan tur otobüsü, dört aracı zincirleme olarak birbirine sürüklerken, üçü Rus turist olmak üzere beş kişi yaralandı. Yaralılar Manavgat'taki hastanelere sevk edildi, yol ise tek şeritten kontrollü olarak açıldı.

KAVŞAKTA FARK EDİLEN TEDBİR KAZAYI TETİKLEDİ

Zincirleme kaza, Alanya D-400 kara yolu Sanayi Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Deniz D. yönetimindeki 07 DNZ 66 plakalı otomobil, kavşakta uygulanan trafik tedbirlerini fark ederek yavaşladı. Ardından aynı yönde seyir halinde olan Emre K.'nın kullandığı 07 BZN 909 plakalı otomobil de durunca, Arif C.B. yönetimindeki 07 BJU 592 plakalı hafif ticari araç yavaşlayan trafiğe adapte olamadı. En arkadan gelen Nurullah D. idaresindeki 07 AEM 94 plakalı tur otobüsü ise çarpışma zincirini tamamladı. Dört aracın art arda çarpıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

5 KİŞİ YARALANDI, 3'Ü RUS TURİST

Meydana gelen kazada, 07 BZN 909 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A. Ö. ve U. D. ile tur otobüsünde seyahat eden Rus uyruklu L. S., A. T. ve I. P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Daha sonra yaralılar, ambulanslarla Manavgat'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YOL TEK ŞERİDE DÜŞTÜ, TRAFİK KİLİTLENDİ

Kazanın ardından Sanayi Köprülü Kavşağı geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesiyle birlikte trafik, D-400 kara yolunda tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.