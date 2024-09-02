Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 198. yıl dönümünü dolayısıyla Alanya’da resmi tören düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları, Muhtarlar ile Zabıta Mensupları katıldı.

UZUNSAKAL: “ZABITA BELEDİYENİN ÜNİFORMASIDIR”

Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, Teşkilatın tarihi hakkında bilgi verdi. Uzunsakal; “Zabıta, kent paydaşı olmanın teminatıdır. Zabıta, bağlı bulunduğu belediyenin vitrininde görünen yüz olması sebebi ile o belediyenin üniformasıdır. Sahada her şartta görevini en iyi şekilde adaletle ifa eden, yapılan denetimlerde bütün Alanya’yı baştan sona didik didik ederek yürüyen, üretim ve sahaya sürülme aşamasında hijyen ve güvenilir ürünlere, vatandaşın en iyisi en temizine ulaşması için denetimlerini aralıksız sürdüren, trafik ve kamu işgalcilerine karşı vatandaşı koruyan, dini duygularımızı istismar ederek dilenen, izinsiz olarak seyyar satıcılık yapan, rahatsızlık vererek vatandaşlarımızın huzurunu kaçıran kişilere göz açtırmayan, Alanya’mızın esenliği ve huzuru için gece gündüz demeden canı pahasına görev yapan Zabıta teşkilatı personelimizle gurur duyuyorum” dedi. Uzunsakal konuşmasını, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başta olmak üzere çalışma paydaşlarına teşekkür ederek tamamladı. Günün anısına fotoğraf çekiminin ardından tören programı sona erdi.