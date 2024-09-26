Alanya'da 1 Haziran ile 25 Eylül 2024 tarihleri arasında motor sürücülerine yönelik yapılan kapsamlı trafik uygulamaları sonuçlandı. Emniyet ve jandarma teşkilatları, bu süreçte sürücülerin güvenliğini artırmak ve trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

Emniyet Bölgesindeki Uygulamalar:

Emniyet bölgesinde yapılan denetimlerde toplam 19 bin 973 motor kontrol edildi. Bu denetimlerde 6 bin 208 sürücü ve 6 bin 867 tescil plakası için toplamda 13 bin 75 cezai işlem uygulandı. Ayrıca 600 motor trafikten men edilirken, 191 sürücünün ehliyetine de el konuldu. Emniyet ekipleri, bu süreçte motor sürücülerine toplam 45 Milyon 96 bin 187 TL tutarında ceza kesildi.

Jandarma Bölgesindeki Uygulamalar:

Jandarma bölgesinde ise 30 bin 683 motor denetlendi. Burada 3 bin 129 sürücü ve Bin 348 tescil plakası olmak üzere toplam 4 bin 567 cezai işlem yapıldı. Jandarma ekipleri, Bin 728 motoru trafikten men ederken, 276 sürücünün ehliyetine el koydu. Jandarma, motor sürücülerine toplamda 11 Milyon 635 Bin 786 TL ceza uyguladı.

Kaymakamlık Denetim Ekiplerinden Önemli Uygulamalar:

Alanya Kaymakamlığı Denetim Ekipleri tarafından trafiğe kapalı alanlarda yapılan uygulamalarda, yaya güvenliğini tehlikeye düşüren 344 motor sürücüsü tespit edilerek toplam 814 bin 62 TL ceza kesildi.

Genel Toplam:

Emniyet, jandarma ve kaymakamlık denetim ekipleri tarafından yapılan ortak uygulamalar sonucunda, toplamda 51 Bin motor denetlendi ve 9 bin 427 motor sürücüsü ile 8 bin 215 tescil plakasına toplam 17 Bin 986 cezai işlem uygulandı. Bu süreçte 2 bin 328 motor trafikten men edilirken, 467 sürücünün ehliyetine el konuldu. Toplamda motor sürücülerine 57 Milyon 546 Bin 35 TL tutarında ceza kesildi.

Alanya'da gerçekleştirilen bu denetimler, trafik güvenliğini artırmayı ve sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yetkililer, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve trafik kazalarını azaltmak için gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceğini belirtti.