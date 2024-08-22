Alanya Kaymakamlığı Denetim ekipleri, 22 Ağustos 2024 tarihinde çarşı merkezinde trafiğe kapalı alanlarda denetim uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, yaya trafiğini tehlikeye düşüren motor sürücülerine yönelik ciddi yaptırımlar uygulandı.

Denetimler sonucunda, yaya güvenliğini ihlal eden 20 motor sürücüsüne toplamda 41.040 TL cezai işlem uygulandı. Bu uygulama, yayaların güvenliğini sağlamak ve trafik kurallarına uyulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Alanya Kaymakamlığı, denetimlerin devam edeceğini ve yaya trafiğinin güvenliği için her türlü önlemi alacaklarını belirtirken, sürücülere de dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.