Alanya Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ürkmezer başkanlığında; ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Karlıbaş, Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal katıldı.

Toplantıda Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılar arasında 2024 yılında yapılacak olan Üniversite sınavları, KPSS sınavları ve MSÜ sınavıyla ilgili; kurumlara düşen görevler, kurumlar tarafından yapılan çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon, sınav öncesi ve sınav sonrası alınacak tedbirler, sınav güvenliği ve ulaşım konularında değerlendirmeler yapılarak kararlar alındı.