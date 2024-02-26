Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ); TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı bünyesinde tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık fakültesi ve sağlık bilimleri fakülteleri öğrencilerine bilimsel proje yazma ve temel akademik beceriler konusunda bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için yüz yüze, teorik ve uygulamalı eğitim desteği verdi.

Sağlık, spor ve turizm alanlarında ürettiği projelerle ülke çapında ses getiren ALKÜ, sağlık alanında TÜBİTAK ile yeni bir projeye daha imza attı. ALKÜ’nün ev sahipliğinde, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı çerçevesinde “Sağlık ve Doğa Bilimleri Öğrencilerine Yönelik Akademik Becerilere Giriş ve Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi” isimli bilimsel etkinlik düzenlendi.

Etkinlik Koordinatörü ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Günal öncülüğünde bir otelde düzenlenen programın açılışına ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın ve Prof. Dr. Mehmet Kılıç, fakülte dekanları ve eğitim almaya hak kazanan öğrenciler katıldı. Eğitim desteği programıyla sağlık ve doğa bilimleri öğrencilerine; bilimsel bir fikri proje haline getirerek kendilerinin proje yürütücüsü olacağı projeleri TÜBİTAK’a sunma ve projelerin desteklenmesi halinde danışmanları eşliğinde yürütme süreçleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Bilimsel etkinlik öncesi konuşan Günal, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen eğitim projesi bünyesinde düzenlenen 3 günlük eğitim ile öğrencilerin temel akademik beceriler hakkında bilgi ve deneyim kazanarak bilimsel ve mesleki kariyerlerinin planlanmasında daha motive ve verimli olmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.



"İkincisini yapacağız"

Öğrencilerin eğitimlerini tamamlandıklarında mesleklerinde daha bilinçli olacaklarını ifade eden Günal, "Eğitim desteği alan öğrencilerimiz bilimsel veri tabanlarından kaynak taramanın, bilimsel bilgiye erişim ve bilgiye hükmederek yeni araştırma projeleri geliştirmede nasıl bir rol oynadığını burada çok iyi şekilde öğrenecekler. Öğrencilerimiz; bilimsel eserlerin değerlendirilmesi, kanıta dayalı tıp yaklaşımının meslek alanında kullanımı, özgün bilimsel araştırma konusu seçimi, bir proje veya kariyerleri için ‘bir araştırma sorusu geliştirilmesi’, hipotez kurma, araştırma planlaması gibi çeşitli konuları uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklar. Etkinliğin amacı; sağlık ve doğa bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin bilimsel bir fikri, proje haline getirerek TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin sağlanması ve üretkenliğin artırılmasıdır. Aynı zamanda da araştırma ekipleriyle bir araya gelerek tecrübe ve sosyal kültürün de gelişmesi amaçlanmaktadır. Diğer yandan kariyer planlamada farklılık oluşturup esas olarak da genç öğrencilerimizin motivasyonunun artırılması hedeflenmiştir. Etkinliğimize yoğun bir ilgi oldu, başvuramayan öğrencilerimiz için önümüzdeki kasım ayında etkinliğimizin ikincisini yapmayı planlıyoruz" dedi.



"Proje yapmada bir adım önde"

Etkinlikte öğrencilerin motivasyonunu artırmak için tecrübelerini anlatan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, eğitim desteği projesiyle öğrencilerin bilimsel proje yapmada bir adım önde olduklarını vurguladı. Ülke ve millet olarak bilimin her alanında olmak gerektiğinin altını çizen Akın, “F-16'ların yerini alabilecek, denilen Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleşti. ‘İstikbal Göklerdedir’ sözünün gereği olarak biz bilimde ne kadar varsak o kadar güçlüyüz. İnsanlığa ve bilime faydalı olmak istiyorsak bunun gibi projelerden faydalanmak zorundayız” diye konuştu.



Eğitim desteği

22-24 Şubat 2024 tarihleri arasında toplamda 30 öğrencinin katıldığı etkinlikte 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı Etkinlik Düzenleme Kurulu üyelerine ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden etkinliğe eğitmen olarak katılan bilim insanlarına sertifika ve plaket verildi. Etkinliğe katılmaya hak kazanan öğrenciler; etkinlik bünyesinde Koordinatör Doç. Dr. Yalçın Günal, Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Prof. Dr. Engin Şahna, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Suat Tekin’den eğitim desteği aldı. Eğitim sonrasında etkinliği başarıyla bitiren öğrencilerin sertifikaları eğitmenleri tarafından verildi.

Editör: Can KISA