Olay, Alanya Yaşam Hastanesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde hastaneye gelen yabancı uyruklu ve kimliği açıklanmayan bir hasta bilinmeyen bir nedenden dolayı asma kata çıkarak bağırıp çağırmaya başladı. Sinir krizi geçiren ve hastane çalışanlarına zor anlar yaşatan adam için polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen polislerin çabasıyla güçlükle ikna edilen adam ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken hastanenin şikayetçi olmaması sebebiyle serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)