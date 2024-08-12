Olay, cumartesi günü öğle saatlerinde Saray Mahallesi'nde bulunan Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre plajda oturan Mesut U. (52) cep telefonu kamerasıyla Ukrayna uyruklu 11 yaşındaki kız çocuğunun görüntülerini çekmeye başladı. Çevredekilerin durumu fark ederek şikayet etmesi ile olay yerine polis ekibi sevk edildi. Cep telefonuna el konulan ve satranç eğitmeni olduğu öğrenilen Mesut U., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Cep telefonunda çok sayıda uygunsuz fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı

Yapılan incelemede Mesut U.'nun cep telefonunda kendisine ait kursta özel ders verdiği öğrenciler ve küçük çocuklara ait çok sayıda uygunsuz fotoğraf ile görüntüler olduğu tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut U., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.