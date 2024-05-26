Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından Mahmutseydi Mahallesi'nde yapılan denetimlerde 07 BKC 712 plakalı otomobilin drift atarak, tehlikeli hareketler sergilediği tespit edildi. Drift yapan sürücü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsa drift atmaktan 32 bin 233 TL, mevzuata uygun olduğu belgelenmeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkartmasından 6 bin 439 TL, okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan 2 bin 647 TL, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan bin 506 TL olmak üzere toplam 42 bin 825 TL cezai işlem uygulandı. Şahsın sürücü belgesine de 2 ay süreyle el koyulurken, araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)