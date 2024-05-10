Sosyal medyada paylaşılan videoda 07 AES 566 plakalı motosikletin çevre yolunda yaptığı hareketlerle trafiğe tehlikeye düşürdüğü Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda ulaşılan motosiklet sahibi, motosikleti arkadaşına verdiğini söyledi. Yapılan kontroller sonucunda motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 13 bin 677 TL cezai işlem uygulanırken, motosiklet sahibine ise aracını ehliyetsiz kullandırmak ve araç muayenesini yaptırmamaktan 14 bin 483 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet sahibi ve sürücüsüne toplamda 28 bin 160 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Haber Merkezi