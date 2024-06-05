Olay, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İngiltere uyruklu Paul Dudley'in (64) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelleri tarafından odasının kapısı açıldı. Dudley'in hareketsiz yattığını fark eden personel, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Dudley'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudley'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi