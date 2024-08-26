Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) işbirliğinde Alanya’daki kültür, sanat faaliyetlerini artırmak, tarihi ve doğal güzellikleri ön plana çıkarmak amacıyla Kızılkule'de düzenlenen "Tarihi Mekanlardan Yükselen Müzik Tınıları" konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kızılkule’nin teras bölümünde gerçekleştirilen konseri, engelli ve yaşlı vatandaşların rahatça izleyebilmesi için zemin katına da sinevizyon kuruldu. İki gün süren etkinliğin ilk gününde Alanya Dost Meclisi Türk Müziği Topluluğu, ikinci gününde ise Karma Quartet sanatseverlerle buluştu. Konsere, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Hasan Servet Ünlü, Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın ile Nazmi Zavlak katıldı. Yerli ve yabancı birçok sanatseverin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu.

TANGO PERFORMANSINA BÜYÜK İLGİ

Violensel Yusuf Çelik, Violada Sevinç Duran Yalaz, Kemanda Elif Ece Kaya ve Yunus Asilkan Çelik'ten oluşan Karma Quartet grubu, Bach, Rachmaninov, Mozart, Goran Bregoviç ve Putz gibi klasik müziğin önemli isimlerinin eserlerini çaldı. Violensel Yusuf Çelik, eserler ve bestecileri hakkında kısa bilgiler verdi. Konserin son eserindeki tango performansı, katılımcıların büyük ilgisini çekti. Dans gösterisi cep telefonları kameralarına kaydedildi. Ayakta alkışlanan konserin ardından sanatçılara plaket takdim edildi. Konser, Ekim ayının üçüncü haftasında Bedesten'de yapılacak.