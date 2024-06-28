Kaza, saat 19.30 sıralarında Alanya'nın Demirtaş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Üniversite mezuniyeti için eşyalarını toplamak üzere Antalya'dan Alanya'ya geldiği öğrenilen S.N. cadde üzerinde seyir halindeyken cep telefonuna daldı. Refüje çarpan ve direksiyon hâkimiyetini kaybeden S.N. aracıyla takla attı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk kontrolleri olay yerinde yapılan S.N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)