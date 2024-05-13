Edinilen bilgiye göre, Alanya’da 1 Kasım 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasında emniyet bölgesinde hapis cezasıyla çeşitli suçlardan aranan 537 şahıs, ifadeye yönelik aranan şahıslar kapsamında 783 şahıs olmak üzere belirtilen tarihler arasında toplam bin 320 şahıs yakalandı. Emniyet bölgesinde 2023 Ocak-Nisan tarihleri arasında mal varlığına karşı işlenen suçlar 2024 yılı Ocak-Nisan tarihlerine kıyasla motosiklet hırsızlığı yüzde 68,9, dolandırıcılık olayları yüzde 27,3, evden hırsızlık suçları yüzde 74,5, iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçları yüzde 54,5, oto hırsızlık suçları yüzde 25 ve yağma suçları yüzde 66,7 oranında azaldı.



Emniyet bölgesinde 2023 Ocak-Nisan tarihleri arasında kişilere karşı işlenen suçlar 2024 yılı Ocak-Nisan tarihlerine kıyasla kasten yaralama suçları yüzde 14,5, hakaret suçları yüzde 23,2, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma yüzde 18,5, çocuğun cinsel istismarı suçu yüzde 52,9, cinsel saldırı suçu yüzde 28,6, cinsel taciz yüzde 16,7, konut dokunulmazlığı ihlali yüzde 50 ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 91,7 azaldı.



Alanya'da aynı tarihler arasında jandarma bölgesinde ise hapis cezasıyla çeşitli suçlardan aranan 395 şahıs, ifadeye yönelik aranan şahıslar kapsamında 685 şahıs olmak üzere belirtilen tarihler arasında toplam bin 80 şahıs yakalandı. Jandarma bölgesinde 2023 Ocak-Nisan tarihleri arasında malvarlığına karşı işlenen suçlar 2024 yılı Ocak-Nisan tarihlerine kıyasla motosiklet hırsızlığı yüzde 46,4, otodan hırsızlık yüzde 55,4, evden hırsızlık suçları yüzde 52,5, iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçları yüzde 33,3, oto hırsızlık suçları yüzde 60, yağma suçları yüzde 100 oranında azaldı.



Jandarma bölgesinde 2023 Ocak-Nisan tarihleri arasında kişilere karşı işlenen suçlar 2024 yılı Ocak-Nisan tarihlerine kıyasla tehdit suçları yüzde 18,5, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma yüzde 33,3, cinsel saldırı suçu yüzde 62,5, kasten öldürme suçu yüzde 50 oranında azaldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda emniyet ve jandarma bölgesinde 2023 yılına göre yüzde 43 oranında, kişilere karşı işlenen suçlarda 2023 yılına göre yüzde 9 oranında azalma meydana geldi.