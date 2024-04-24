Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Alanya Belediyesi ve Alanya Müze Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen sergide, Alanya’nın doğal güzelliklerinin yorumlandığı eserler yer alıyor. Sergiyle ilgili Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği aracılığı ile Ukrayna’nın farklı şehirlerinden gelerek bir süre Alanya’da yaşayan sanatçılar önce Alanya’nın doğal güzelliklerini ve sosyal hayatını gözlemlediler, daha sonra gözlemlerini tuvale işlediler. Bahse konu sanatçıların Alanyamıza dair gözlemlerinin eserlerinden oluşan sergi bugün saat 16.00’da Kızılkule’de açıldı. 2 gün devam edecek serginin, Haziran ayında Kiev Büyükelçiliğimizin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği aracılığı ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de de tekrarlanması planlanıyor. Her iki serginin de Ukrayna’da Alanya’nın tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” denildi. Sanatçıların Gözünden ALANYA sanat sergisi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Editör: Can KISA