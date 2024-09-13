Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde bir araç üzerinde yapılan incelemede sahte basın kimlikleri ve levhaları tespit edildi. 07 GCX XXX plakalı aracın ön camına "JANDARMA BASIN ARACI" ibareli levha koyarak dolaştığı belirlenen aracın sürücüsü H.K., Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timi ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

ARAÇTA SAHTE BASIN MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan detaylı aramada, araçta "JANDER" ibareli sahte basın levhası ve kartı ile çok sayıda sahte basın kimlik kartı bulundu. Bu bulgular, sahte basın kimliklerinin suç teşkil edebilecek bir şekilde kullanıldığına işaret ediyor.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak şüpheli H.K. hakkında adli işlemler başlatıldı. Sahte basın kimlikleriyle ilgili soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi.