Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, hekimlerin yönetmeliğe karşı tepkileri giderek artıyor. Hekimler, yönetmeliğin bilimsel temellerden uzak olduğunu ve muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinin koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğunu savunuyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşu, söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldı. Hekimler, hastanelerde yaşanan randevu krizinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği belirtilen bu yönetmeliğin, sağlık hizmetlerinin kalitesini düşüreceğini ve hasta-hekim ilişkisini olumsuz etkileyeceğini öne sürüyor.



Grev kararının ardından, sağlık hizmetlerinde yaşanacak olası aksaklıklar ve hastaların bu durumdan nasıl etkileneceği merak ediliyor.