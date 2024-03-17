Ramazan ayı boyunca devam edecek Ramazan Meydanı çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Dün akşam Uğur Işılak konserinin düzenlendiği meydana vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce misafirin ziyaret ettiği meydanda vatandaşlara Alanya Belediyesi İkram Çeşmesi ile Osmanlı şerbeti ikram edildi. Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu ile başlayan etkinlikler, en sevilen oyun ve çizgi film karakterlerinin maskotlarının eğlenceli gösterileriyle devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise usta besteci ve şair Uğur Işılak kendine has yorumu ile Türk halk müziğinin en sevilen parçalarını alanı dolduran vatandaşlar için seslendirdi. Zaman zaman kendisinin kaleme aldığı şiirleri de seslendiren Işılak’ın konserine binlerce vatandaş akın etti. Alanın hınca hınç dolduğu programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Vatandaşlarla birlikte Işılak konserini dinleyen Başkan Yücel, “Sahip çıkmak istediğimiz ve bu uğurda mücadele ettiğimiz değerlerimizin başında gelen Ramazan kültürümüzü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Manevi değerlerimiz korumaya en çok ihtiyaç duyduğumuz değerlerimizdir. Bu anlamda gecemize şeref veren, eserleri ve seslendirmesiyle gecemize renk katan Sayın Işılak’a teşekkür ediyorum. Alanımıza iştirak eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Başkan Yücel, daha sonra Işılak’a gecenin anlam ve önemine istinaden muz lifinden yapılma çiçek tablosu hediye etti.

Editör: Can KISA