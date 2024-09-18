18 Eylül 2024 tarihinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, plakasız motosiklet süren bir şahsı akrobatik hareketler yaparak kaçmaya çalışırken yakaladı. Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaptığı tehlikeli hareketler ile trafik güvenliğini ciddi şekilde riske attı.

Trafik ekipleri tarafından sürdürülen takip sonucunda yakalanan sürücünün, kontrol sırasında sürücü belgesinin daimi olarak iptal olduğu belirlendi. Söz konusu şahsa, sürücü belgesi olmadan araç kullanma, akrobatik hareketler gerçekleştirme, dur ikazına uymama, kask takmama, plakasız motosiklet kullanma ve motosikletin aynasının eksik olması gerekçeleriyle toplamda 28.286 TL miktarında ceza kesildi. Ayrıca, söz konusu motosiklet trafikten men edilerek otoparka teslim edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlar karşısında yasal işlemler yürütülmeye devam edecek. Sürücü, ayrıca trafik güvenliğini tehdit etmek suçundan Saray Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.