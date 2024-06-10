Kaza, Alanya’nın Türkler Mahallesi ’nde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.B’nin (49) kullandığı 07 APP 173 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Emin Duman’a (68) çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Duman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Duman’ın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü F.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi