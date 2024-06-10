Serik’te Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Adam Kazada Hayatını Kaybetti Serik’te Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Adam Kazada Hayatını Kaybetti

Kaza, Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde  D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.B’nin (49) kullandığı 07 APP 173  plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Emin Duman’a (68) çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Duman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Duman’ın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü F.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi