Hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki motosiklete çarptı. Kaza, bugün akşam saat 21.00 sıralarında Alanya Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yolun kenarında park halinde olan bir motorsiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorsiklet sürücü ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardında bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.



