Kaza, Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A.S. idaresindeki 07 AJL 907 plakalı motosiklet ile H.S. kontrolündeki 07 BRG 947 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü asfalta düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Editör: Can KISA