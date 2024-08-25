Alanya’nın Gümüşgöze Mahallesi’ne bağlı Gümüşdere Sokak’ta, ağaçların arasına devrilmiş bir elektrik direği, bölgedeki vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Her an yangın riskinin bulunduğu bu durum, özellikle yaz aylarında artan orman yangınları endişesini daha da derinleştiriyor.

Bölge sakinleri, devrilen elektrik direğinin dikkate alınmadığını ve defalarca çağrı yapmalarına rağmen herhangi bir yetkilinin ilgilenmediğini belirtiyor. Yangınların, evleri ve ormanlık alanları tehdit ettiği bugünlerde, vatandaşlar yetkililerin acil bir şekilde harekete geçmesini bekliyor.

Bölgedeki her an patlak verebilecek bir yangın, sadece evleri değil, aynı zamanda çevre ormanlarını da tehlikeye atacak. Mahalle sakinleri, “Bütün ormanlar yandığı zaman mı ilgilenecekler?” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Bölge halkı, yetkililerin bir an önce duruma müdahale etmesini ve güvenlik önlemlerini almasını talep ediyor. Söz konusu elektrik direği ve çevresindeki ağaçların durumu, yerel yönetimin acil müdahalede bulunmasını gerektiriyor. Türkiye’nin dört bir yanında artan orman yangınlarını göz önünde bulundurulduğunda, bu tür tehlikelerin en kısa sürede giderilmesi hayati önem taşıyor.