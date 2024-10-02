Alanya'da nikah kıydırmak isteyen çiftler için yeni ücret tarifesi belirlendi. Mesai saatleri içinde belediye salonlarında nikah işlemi gerçekleştirmek isteyen çiftlerin ödemesi gereken ücret 1.500 TL artı KDV olarak belirlenirken, mesai saatleri dışında bu ücret 3.000 TL'ye çıkıyor.

Daha fazla seçenek arayan çiftler için dış mekanda nikah kıydırma hizmetleri de dikkat çeken yeni fiyatlarla sunulmaya başlandı. Mesai saatleri içinde dış mekanlarda nikah kıydırmanın bedeli 5.000 TL, mesai saatleri dışında ise 7.500 TL olarak belirlenirken, teknelerde nikah kıydırmak isteyen çiftler için bu ücret 15.000 TL olarak açıklandı.

Yeni düzenlemeler, Alanya'da nikah işlemleri için başvuruda bulunan çiftlerin bütçelerini önemli ölçüde etkileyecek. Çiftlerin, hayallerindeki düğünü gerçekleştirmek için bu yeni fiyatlarla plan yapmaları gerektiği ifade ediliyor.

Alanya Belediyesi'nin aldığı bu karar, hem çiftlere hem de belediye hizmetlerine yönelik bütçelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Nikah işlemleri için bu yeni ücret tarifesi ile Alanya'da evlilik planları yapan çiftler daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalacaklar.