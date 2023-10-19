Kaza, Payallar Mahallesi’nde meydana geldi. U.K. idaresindeki 26 AVV 269 plakalı hafif ticari araç ile M.D. kontrolündeki 07 BEE 329 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü asfalta düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Sürücü M.D’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: Gerçek Alanya